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تدشين المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاستثمار

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر
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عقدت المحكمه العربيه للتحكيم وتسويه منازعات الإقتصاد والإستثمار  أولي إجتمعاتها برئاسه  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ ورئيس  مجلس الامناء  والمستشار  فاروق سلطان  رئيس مجلس الاداره ورئيس المحكمه الدستوريه العليا الأسبق وبحضور  المهندس  أشرف رشاد الشريف نائب رئيس مجلس الاداره وزعيم الاغلبيه بمجلس النواب والمهندس  يسري المغازي  أمين المجلس بالمحكمة ورئيس لجنه الشئون العربيه بمجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الاداره بمقر المحكمه 
وبدا الجلسه بكلمه من المستشار عيد الوهاب عبد الرازق منهنا  اعضاء  مجلس اداره المحكمه بقرب حلول عيد الاضحي المبارك مؤكدا وضع الضوابط لعمل المحكمه العربيه ووضع مصر في الرياده دائما وكونها من اوائل الدول في مجال التحكيم العربي 
مؤكدا علي استقلاليه العمل  و وفض المنازعات بصوره تضمنها الشفافيه بين اي من الاطراف المتنازعة مؤكدا ان هناك مقر جديد للمحكمه  بالعاصمه الاداريه في الفتره القادمه 
واشار 
 محمدي احمد الني  امين عام مجلس الوحده الاقتصاديه الي ان دور المحكمه العربيه يكمن في وجوده كهيئة مستقله بذاتها وحتي يطمئن المستثمر. او الدوله حينما يكون هناك فض لاي منازعه استثماريه بأن هناك عمل  مؤسسي ثابت  وقواعد يثني عليها 
مشيرا الي  ان  عمل  هذه  المحكمه سوف يكون  علي خطين متوازيين  
جزء خاص بهيئه المحكمه والاخر مختص بفض المنازعات وفحصها  بصوره مكتمله  للوصول الي الحكم الامثل

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