هاني رمزي يعتذر لمواطن قطار منوف: "هو وأسرته مدعوين لحضور مسرحية أبو العربي"

تقدم الفنان هاني رمزي بالاعتذار للمواطن الذي تم الاعتداء عليه في قطار منوف من قبل الكمسري، قائلًا "أنا بتأسف للمواطن وأقول له معلش إحنا آسفين".



وأضاف "رمزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء "أنا بحيي جدعنة وشهامة مدام هناء وهو ده الشعب المصري، هو ده الذي يميزنا عن الشعوب الغربية".



وتابع "مصر فيها شهامة وجدعنة ومروءة وكرم أخلاق وضيافة مصر، أنا اندهشت واتخضيت عندما رأيت اعتداء الكمسري على المواطن في وجود ابنته، علشان كده جبيت أدخل السعادة في قلبه وإحنا داخلين على العيد ودعيته هو وكل أسرته لحضور مسرحية أبو العربي وكذلك مدام هناء اللي وقفت جنبه لأن هذا هو النموذج اللي المفروض الشعب كله يكون على هذا النمط".



واستطرد "إحنا داخلين على فرحة عيد لو عرفت أفرحهم كنت عايز اعمل أي حاجة علشان خاطر بنته، نفسي فرحة العيد تبقى عندهم وان مصر بخير وان الناس لبعضها وان نموذج هذا الكمسري لا يجب أن يعمم، واتفقت مع إدارة المسرح أن نقوم بإرسال عربية تجيبه هو وأسرته وترجعه تاني لإزالة لحظة حزن عاشها هذا المواطن في لحظة معينة".





