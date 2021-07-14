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هل تستمر متحورات كورونا للأبد؟.. "الصحة العالمية" تجيب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور أمجد الخولي، استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تعاطي اللقاحات ضد كورونا، مشددًا على أنها تساهم بشكل كبير فى مواجهة الفيروس.

وقال "الخولي" إن منظمة الصحة العالمية قلقلة من انتشار سلالات جديدة تدعوا للحذر ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يساهم فى التقليل من انتشار المرض.

وفي رده على سؤال:"هل تستمر متحورات كورونا للأبد؟"، وقال إن التحور طبيعي لكافة الفيروس، وهناك فيروسات مختلفة كانت تصيب الحيوان وبسبب التعامل غير الآمن أصابت الإنسان.

وأشار الدكتور أمجد الخولي، إلى أن اللقاحات ضد كورونا، يكون لها تأثير كبير فى مواجهة الفيروس.

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