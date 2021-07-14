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كلوب يزف بشرى سارة لجماهير الريدز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع فيرجيل فان ديك أحرز تقدما جيدا في التدريبات مع استعداد اللاعب الهولندي الدولي للعودة عقب إصابة خطيرة في الركبة.

ويغيب فان ديك (30 عاما) منذ خضوعه لجراحة في الركبة بعد إصابة في مباراة بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في أكتوبر.

ويعمل فان دايك وجو غوميز (إصابة في الركبة) وجويل ماتيب (الكاحل) ورينت ألكسندر-أرنولد (عضلات الفخذ) على تحسين لياقتهم وشاركوا في تدريبات ليفربول في معسكره في سالزبورغ بالنمسا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: يجب أن أقول إن الأربعة يبدون في حالة جيدة، لن يخوض فيرجيل وجو أكثر من مران واحد في اليوم خلال الأيام القليلة الأولى مع الفريق، لا أعرف بالتحديد متى يمكننا اتخاذ الخطوات التالية لكن ذلك سيحدث في الأسابيع الأربعة المقبلة بالتأكيد.

وأضاف: جويل يبدو في حال جيدة بالتأكيد، إنه الأقرب على الأرجح إلى التدريبات العادية، تعرض ترينت لإصابة خطيرة ولكنها الآن ليست إصابة كبيرة على ما أعتقد. إنه قريب ولكن في الوقت الحالي، ربما في الأيام الخمسة أو الستة القادمة، لديه برنامج خاص.

ويبدأ ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، الموسم الجديد خارج ملعبه أمام نوريتش سيتي الوافد الجديد في 14 أغسطس.

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