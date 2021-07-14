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موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من مفتاح انتصارات كايزر تشيفز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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قام المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بتحذير لاعبيه من خطورة أحد لاعبي فريق كايزر تشيفز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وحرص موسيماني على تنبيه لاعبي الأهلي، من خطورة الظهير الأيمن ريفى فروسلر، لاعب كايزر تشيفز، وإنه أحد أهم اللاعبين في الفريق الجنوب إفريقي.

وأكد موسيماني أيضًا ان المدرب ستيوارت باكستر، المدير الفنى لفريق كايزر تشيفز، يعتمد علي ريفي فى تسجيل أهدافه، إذ تمثل نسبة 75% من أهداف الفريق عن طريق العرضيات.

وسيعول بيتسو موسيماني على حمدي فتحي أو أليو ديانج، من أجل التغطية خلف علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر، للحد من خطورة فروسلر في المباراة النهائية.

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