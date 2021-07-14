أحمد موسى: الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الخراب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة مشروعات الكهرباء ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، تصل إلى 70 مليار جنيه تقريبا.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سيتم رصف كافة الطرق في القرى والتوابع، ضمن مبادرة حياة كريمة»، مضيفا «المبادرة تتضمن إنشاء وحدات صحية متكاملة بالقرى وإعادة بناء المدارس».



وأضاف «مش هيبقى ناقصك حاجة في القرى بعد مبادرة حياة كريمة»، معلقا «ما يحدث في القرى الآن، لم يمكن يخطر في خيال أي مواطن»، معقبًا: «إذا لم يتخذ الرئيس السيسي قرار الإصلاح الاقتصادي عام 2016، البلد كانت هتبقى خراب»، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة توفر ملايين فرص العمل، وتدعم الصناعة المصرية.

