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هل تصرف السجائر على بطاقة تموين؟.. رئيس شعبة الدخان يوضح

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تفاصيل زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، مشددًا على أن كل مدخن ان يتحمل التكلفة.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه سيتم تقسم الزيادة، بقيمة ربع جنيه للتأمين الصحى، ونص جنيه للقيمة المضافة، وربع جنيه للشركة.

وواصل:":"خزينة الدولة 2021 خسرت 4 مليار جنيهات، بسبب جشع التجار، فالعلبة التي كانت بسعر 18 جنيه، كان التجار الجشعين يشترونها بـ 20 جنيه".


وتحدث حول إمكانية صرف علبة سجائر على كل بطاقة تموين، وقال:"صعب جدًا.. صعب أن يحدث ذلك"، مشددًا على ضرورة تطبيق الجهات المعنة والحكومة الأسعار الأصلية على أرض الواقع.

وواصل:" وزير المالية لازم يطلع قرار"، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار السجائر لم يؤثر فى نسب المدخنين.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار السجائر بنحو جنيه واحد، بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذى قرر زيادة أسعار السجائر في مصر، كأحد موارد دعم نظام التأمين الصحي وذلك وفقا لبيان للشركة اليوم، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادات الجديدة بدء من اليوم.

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