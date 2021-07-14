Advertisements
"رضوان"مديراً فنياً الالومنيوم بالقسم الثاني
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:31 م
عاطف الشعيني
Advertisements
حسم مجلس إدارة نادي الالومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم تعاقده مع ياسر رضوان المدير الفني السابق لفريق جمهورية شبين لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل في دوري القسم الثاني.
وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة جلسات لحسم ملف المدير الفني، استعدادا للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.
ودخل مسؤولو نادي الالومنيوم في مفاوضات مع عدد من المدربين قبل الإستقرار على ياسر رضوان كمديرا فنيا للفريق لما يمتلكه من مقومات فنية تؤهله لقيادة الفريق النجعاوي نحو الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل
وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة جلسات لحسم ملف المدير الفني، استعدادا للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.
ودخل مسؤولو نادي الالومنيوم في مفاوضات مع عدد من المدربين قبل الإستقرار على ياسر رضوان كمديرا فنيا للفريق لما يمتلكه من مقومات فنية تؤهله لقيادة الفريق النجعاوي نحو الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل
Advertisements