"رضوان"مديراً فنياً الالومنيوم بالقسم الثاني

حسم مجلس إدارة نادي الالومنيوم برئاسة المهندس محمود سالم تعاقده مع ياسر رضوان المدير الفني السابق لفريق جمهورية شبين لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل في دوري القسم الثاني.





وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة جلسات لحسم ملف المدير الفني، استعدادا للموسم الجديد في دوري القسم الثاني.







ودخل مسؤولو نادي الالومنيوم في مفاوضات مع عدد من المدربين قبل الإستقرار على ياسر رضوان كمديرا فنيا للفريق لما يمتلكه من مقومات فنية تؤهله لقيادة الفريق النجعاوي نحو الصعود للدوري الممتاز في الموسم المقبل