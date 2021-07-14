Advertisements

تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على ملعب كهرماء بالدار البيضاء، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وبدأ المران، بجلسة من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين للتحدث عن المباراة ومنح كل واحد دوره ومناقشة نقاط القوة والضعف في المنافس.

 

وشهد المران مشاركة علي لطفي حارس مرمي الفريق، بعدما تخلص من آلام العضلة الضامة التي عاني منها في الأيام الماضية وغاب بسببها عن التدريبات الجماعية ومباراتي المقاصة والمقاولون العرب، بالدوري العام.

 

من ناحية أخرى، انتظم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في المران الجماعي، بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي عانى منها عقب مواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري.

 

كما شارك كريم نيدفيد لاعب الفريق، في جزء من المران الجماعي، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة وبات قريب من العودة للمشاركة في المباريات.

 

على جانب آخر، واصل وليد سليمان لاعب الفريق تدريباته التأهيلية، حيث خاض تدريبات بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دورى أبطال إفريقيا المقرر اقامتها على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بمهاجمته لـ محمد رمضان من جديد

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 22 ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحسم موقفه من بيع نجمه إلى تشيلسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ ساعتين

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

08:37 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس