تفاصيل مران الأهلي الأول في المغرب لمواجهة كايزر تشيفز

انطلق منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على ملعب كهرماء بالدار البيضاء، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران، بجلسة من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني مع اللاعبين للتحدث عن المباراة ومنح كل واحد دوره ومناقشة نقاط القوة والضعف في المنافس.

وشهد المران مشاركة علي لطفي حارس مرمي الفريق، بعدما تخلص من آلام العضلة الضامة التي عاني منها في الأيام الماضية وغاب بسببها عن التدريبات الجماعية ومباراتي المقاصة والمقاولون العرب، بالدوري العام.

من ناحية أخرى، انتظم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في المران الجماعي، بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي عانى منها عقب مواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري.

كما شارك كريم نيدفيد لاعب الفريق، في جزء من المران الجماعي، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة وبات قريب من العودة للمشاركة في المباريات.

على جانب آخر، واصل وليد سليمان لاعب الفريق تدريباته التأهيلية، حيث خاض تدريبات بالجري حول الملعب، على هامش المران الجماعي.

ويستعد الأهلى لمواجهة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دورى أبطال إفريقيا المقرر اقامتها على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.