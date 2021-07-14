"المركزي" يكشف توقعاته عن وقت انتهاء مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%

كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك، تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% على مدار 30 عامًا.



وقالت "رنا" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن هذه المبادرة متاحة لمحدودي ومتوسطي الدخل.



وأضافت أن جميع البنوك المصرية مشاركة في هذه المبادرة التي خصص لها 100 مليار جنيه، متوقعة أن يتم الانتهاء من هذه المبادرة خلال خمس سنوات.



وأشارت إلى أنه يشترط في الوحدة السكنية أن تكون كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن في عقار مرخص ومسجل، موضحة انه يشترك للاستفادة من هذه المبادرة عدم الحصول على وحدة سكنية قبل ذلك بنظام التمويل العقاري.



وأوضحت أن الزوج والزوجة والأولاد لهم الحق في الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط بنظام التمويل العقاري، لافتة إلى أن الشقق المتاحة لمتوسطي الدخل حتى مليون و400 ألف وأقل من ذلك تنطبق على محدودي الدخل.







