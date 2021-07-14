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الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال استمرار سياسة التيسير النقدي
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:58 م
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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي عززت الآمال في أن الفيدرالي سوف يلتزم بسياسات التيسير النقدي على الرغم من قفزة حادة في التضخم الشهر الماضي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 32.0 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة إلى 34920.83 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.9 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 4380.11 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 103.2 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 14780.9 نقطة.
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