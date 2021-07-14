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خبيرة علاقات أسرية: ربنا ميز المرأة بـ الحنية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال هبة الفواح، خبيرة العلاقات الأسرية، إن الرجل لا يحب المرأة التي تقف امامه وترد عليه الكلمة بالكلمة، معقبة: "الرجل مش بيحب الندية،.. المركب اللي ليها رايسين بتغرق". 

وتابعت "الفواح"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرجل يحب المرأة التي لديها شخصية قوية جدًا، ولكنها في نفس الوقت امرأة، معقبة: "تقدر تضحك عليه بكلمتين، وتكون ست دلوعة تعرف تطبطب على الزوج".

وأشارت إلى أنه لا يوجد تعارض بين المرأة قوية الشخصية في الخارج، والمرأة الأنثى مع الزوج، مضيفة أن الله ميز المرأة عن الرجال بالحنية والدلع والكلام الحلو.

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الكلمات المفتاحية

علاقات أسرية المرأة الكلمة الرجل

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