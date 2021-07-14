ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة التمويل العقاري وشروطها؟

مبادرة التمويل العقاري .. توجد العديد من المزايا التي توفرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التمويل العقاري، وتوفير الشقق السكنية بامتيازات رائعة لمختلف المواطنين وبطبقاتهم المختلفة.





مبادرة التمويل العقاري





ويتساءل الكثيرون عن كافة التفاصيل التي تخص مبادرة التمويل العقاري والشروط الواجب توافرها، إلى جانب الأوراق المطلوب تقديمها، للدخول فيها.





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في مبادرة التمويل العقاري بالسطور التالية:





صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.





قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء.





مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري).





إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.





تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك.





إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه.





تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.





إثبات امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا.





تقديم مستند بالأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي.





تقديم ما يثبت وجود معاش استثنائي أو خلافه.







