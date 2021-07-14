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شروط مبادرة التمويل العقاري

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:51 م
مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري
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مبادرة التمويل العقاري .. توجد العديد من الشروط الموضوعة للراغبين في الحصول على الشقق المشمولة بقرار التمويل العقاري بنسبه المخفضة.

مبادرة التمويل العقاري

وتوفر مبادرة التمويل العقاري التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوفر الشقق السكنية بامتيازات رائعة لمختلف المواطنين وبطبقاتهم المختلفة.

اشتراطات مبادرة التمويل العقاري

ويتساءل الكثيرون عن كافة التفاصيل التي تخص مبادرة التمويل العقاري والشروط الواجب توافرها، من أجل الحصول على هذا الدعم السكني.

شروط مبادرة التمويل العقاري 

أن يكون المستفيد مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

تنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

سعر قيمة الوحدة لمحدودى الدخلً 350 ألف جنيه. ويتم يدفع 10% دفعة مقدمة، مع سنوات التسديد تصل إلى 30 عامًا.

أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، مع العلم أن الفائدة 3 % هي فائدة متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

دفع مصاريف إدارية .5 % لمحدودي الدخل و1% لمتوسطي الدخل.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة- الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

متوسطو الدخل في مبادرة التمويل العقاري

دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

إطلاق مبادرة التمويل العقاري

وأطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

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