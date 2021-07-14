إبراهيم عيسى: الحل العسكري في قضية السد الإثيوبي يجب أن لا تحركه عواطف

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بخصوص أزمة السد الإثيوبي وصلت إلى النهاية وتعرف بـ"باب مسدود"، مشيرًا إلى أن هذا الطريق في المفاوضات لن ينجح بسبب الطريقة الإثيوبية الخاطئة والتعنت.



وقال "عيسي" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء "الحل العسكري في قضية السد الإثيوبي يجب أن لا تحركه عواطف"، موضحًا أن استمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون تحت مظلة ورعاية دولية.



وأشار إلى أن التفاوض في وجود الاتحاد الإفريقي فقط بلا فائدة وبلا إلزام لإثيوبيا، متابعًا: "مصر قد تقبل العودة للتفاوض تحت مظلة الاتحاد، لذلك تعتقد أن الحكومة لديها أسبابها قد تكون رغبة في كسب وقت أو مرونة أو مزيد من الصبر".



واستطرد "الصبر المصري في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي خطأ كبير وتجاوز أي مدى، كما انه كان لابد أن نتخذ مواقف قوية"، مؤكدًا أن التفاوض مع إثيوبيا استمر طويلًا لتركيز القيادة على الاستقرار الداخلي، ولكن مصر تحتاج إلى مظلة دولية تضغط على إثيوبيا.

