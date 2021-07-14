تدريبات الأهلي تشهد مشاركة بواليا استعدادًا لنهائي إفريقيا

شارك والتر بواليا، مهاجم الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق اليوم بالمغرب بعد تماثله للشفاء من إصابته الأخيرة.





وانتظم بواليا في مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون آلام، بعدما حرمته الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخرًا من تدريبات الفريق الجماعية الأيام الماضية.





وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن بواليا خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، أوضحت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

وأضاف أبو عبلة أن بواليا أدى برنامجًا تدريبيًّا وعلاجًا طبيعيًّا بشكل منفرد الأيام الماضية، قبل أن يشارك في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة.





ويؤدي الأهلي مرانه الأول حاليا في المغرب على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق في مدينة الدار البيضاء بنحو ٣٠ دقيقة.





وحرص مسئولو الأهلي على القيام بأعمال التعقيم لأدوات التدريب وكذلك ملعب «كهرماء»، وذلك استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء السبت القادم في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



