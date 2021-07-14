الموقعة الأولى.. موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو





يتبقى من الزمن 8 أيام، على أولى معارك المنتخب المصري الأولمبي، في دورة الألعاب الأولمبية، أمام منتخب إسبانيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي، ونظيره منتخب إسبانيا، في أولى جولات دور المجموعات في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري الأولمبي، يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، وأستراليا، وإسبانيا.



