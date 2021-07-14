برلماني: مبادرة "التمويل العقاري" غير مسبوقة في العالم وتناسب محدودي ومتوسطي الدخل

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن مبادرة التمويل العقاري غير مسبوقة وغير موجودة في أي مكان بالعالم، حيث تصل نسبة فائدتها إلى نحو 3% وعلى مدة تصل إلى 30 سنة وهذه المزايا غير موجودة عالميًا.





وأضاف "أبو الفضل" خلال تصريحات له، اليوم، أن الهدف من مبادرة التمويل العقاري التي يتبناها البنك المركزي، ويقوم بتمويلها بنحو 100 مليار جنيه عبر البنوك وشركات التمويل العقاري، هدفها توفير وحدة سكنية لكل مواطن وبالخصوص محدودي ومتوسطي الدخل.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مبادرات للتمويل العقاري من جانب الدولة، فقد طرحت مبادرة عام 2014 بنسبة فائدة 7% وانتهت عام 2019، ثم طرحت مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه على 20 سنة، وبنسبة فائدة 8%، لكن المبادرة الجديدة ضخمة وتناسب محدودي ومتوسطي الدخل وجميع المصريين.





وأكد "أبو الفضل"، أن مصر تبذل قصارى جهدها تحت قيادة سياسية رصينة وواعية للقضاء نهائيًا على أزمة السكن، وتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعد مبادرات الاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين وغيرها مبادرات قيمة وغير مسبوقة إقليميًا أو عربيًا في هذا الصدد.

