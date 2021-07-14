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يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس، أخر تطورات مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينتهي عقده مع النادي في صيف 2022.

 

وقال نيدفيد في تصريحات صحفية:" لم يخبرنا أحد من بيئة كريستيانو رونالدو أنه يريد الرحيل، أتوقع أن يستمر معنا، ننتظر عودته من العطلة يوم 25 يوليو ".

 

وارتبط النجم البرتغالي بالرحيل عن السيدة العجوز خلال سوق الإنتقالات هذا الصيف، وسط اهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بضمه.

 

وكانت تقارير قد زعمت بأن خورخي منيديز وكيل أعمال رونالدو طلب من إدارة النادي تجديد عقد اللاعب.

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