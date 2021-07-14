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موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جمهورية مصر العربية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 09:59 م
صلاة عيد الأضحى 2021
صلاة عيد الأضحى 2021
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صلاة عيد الأضحى 2021 .. أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بوقفة عرفات وحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة يحتفل المسلمون بها في كل بقاع الأرض.

موعد صلاة عيد الأضحى 2021

ويتساءل الكثيرون عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، والذي يحتفل الممسلمون به يوم الثلاثاء الموافق الـ20 كم يوليو 2021 الجاري، حسبما أكدت الحسابات الفلكية.

صلاة عيد الأضحى 2021

وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو الجاري، ويكون الاثنين هو يوم وقفة عرفات.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 

وأوضحت الحسابات أن يوم السبت الموافق 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون بداية شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.

أهمية صلاة عيد الأضحى 2021

وتعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك هي من أهم الأمور التي يحرص عليها المسملون وهي سنة مؤكدة عن النبي "ص" عليه وسلم، وكذلك صلاة عيد الفطر.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات مصر بالسطور التالية:

القاهرة 5:32 صباحًا

الإسكندرية 5:35

الجيزة 5:32

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

أسيوط 5:38

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أبوسمبل 5:45

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

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