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توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:09 م
أسعار السجائر
أسعار السجائر
أمنية فوزي
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كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن أن زيادة أسعار السجائر تُقدر بـ 25 قرشا وليس 75 قرشًا كما أشيع.

وأشار "إمبابي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن كل 3 سنوات ستزداد أسعار السجائر 25 قرشًا، على كل الأنواع، وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن ميزانية الدولة 2021 خسرت 4 مليار جنيه بسبب جشع التجار.

وأوضح أن الشركة الشرقية للدخان أضافت زيادة جنيه على علبة السجائر؛ 25 قرشًا للتأمين، و50 قرشًا قيمة مضافة لخزينة الدولة، و25 قرشًا للشركة.

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