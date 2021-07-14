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هولندا تعيد فرض العمل من المنزل بعد زيادة إصابات كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
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أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته البرلمان اليوم الأربعاء بأن هولندا ستعيد فرض التوجيهات العمل من المنزل بسبب تزايد إصابات كوفيد-19 بعد أسبوعين فحسب من فع القيود.

ويوم الجمعة الماضي أعادت هولندا فرض القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية لوقف موجة من الإصابات بين الشبان وذلك بعد أسبوعين فقط من رفع معظم إجراءات العزل العام مع انخفاض الحالات.

والتوصية بالعمل من المنزل ليست إجبارية وتسري على من يستطيعون ذلك فقط.

وتم إلغاء معظم إجراءات العزل العام في 26 يونيو حزيران بعدما أدى الإسراع في التطعيم باللقاحات الواقية من كوفيد-19 إلى انخفاض لإصابات بشكل كبير.

وجرى استدعاء البرلمان من عطلته الصيفية من أجل مناقشة خاصة بشأن ارتفاع في الإصابات بلغ ستة أمثال، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة اليوم الأربعاء لأكثر من 10 آلاف خلال 24 ساعة لأول مرة منذ ستة أشهر.   

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