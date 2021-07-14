Advertisements

عضو لجنة فحص حالات ضمور العضلات الشوكي: البدء في علاج 8 حالات..وفحص 16 أخرى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قالت هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، إن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض الوراثية الأكثر شيوعًا في مصر بسبب أن حاملي هذا الخلل الوراثي موجودين بكثرة ولا يشترط أن يكون السبب هو زواج الأقارب كما هو شائع.

وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هذا المرض يؤثر على الأطراف الحركية ويؤدي إلى ارتخاء عام ويؤدي إلى صعوبة في البلع والتنفس، ولكن النمو العقلي للطفل سليم بنسبة 100%.

وأشارت إلى أنه تم البدء في حقن 8 حالات بالعلاج الجديد، واستبعاد حالة واحدة لا ينطبق عليها الشروط، كما أنه يجري استكمال فحوصات 16 حالة لتحديد أماكن الحقن، مؤكدة أنه يجري حاليًا التفكير في بديل وحل بالنسبة لحالات الضمور الشوكي فوق سن سنتين ولكن الفكرة في العلاج الجيني أنه أفضل لأنه يتم أخذه مرة واحدة في العمر بعيدًا عن العلاجات التي يتم أخذها بصفة دائمة وغالبًا ما تكون مكلفة بصورة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو

منذ ساعة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الموقعة الأولى.. موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. موقف نجم بيراميدز من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم مصير الفيراري من المشاركة في نهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:09 م

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

موسيماني يحسم مصير الفيراري من المشاركة في نهائي إفريقيا

10:30 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس