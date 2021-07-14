عضو لجنة فحص حالات ضمور العضلات الشوكي: البدء في علاج 8 حالات..وفحص 16 أخرى

قالت هبة الله حسني، عضو اللجنة القومية لفحص حالات ضمور العضلات الشوكي، إن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض الوراثية الأكثر شيوعًا في مصر بسبب أن حاملي هذا الخلل الوراثي موجودين بكثرة ولا يشترط أن يكون السبب هو زواج الأقارب كما هو شائع.



وأضافت "هبة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هذا المرض يؤثر على الأطراف الحركية ويؤدي إلى ارتخاء عام ويؤدي إلى صعوبة في البلع والتنفس، ولكن النمو العقلي للطفل سليم بنسبة 100%.



وأشارت إلى أنه تم البدء في حقن 8 حالات بالعلاج الجديد، واستبعاد حالة واحدة لا ينطبق عليها الشروط، كما أنه يجري استكمال فحوصات 16 حالة لتحديد أماكن الحقن، مؤكدة أنه يجري حاليًا التفكير في بديل وحل بالنسبة لحالات الضمور الشوكي فوق سن سنتين ولكن الفكرة في العلاج الجيني أنه أفضل لأنه يتم أخذه مرة واحدة في العمر بعيدًا عن العلاجات التي يتم أخذها بصفة دائمة وغالبًا ما تكون مكلفة بصورة كبيرة.

