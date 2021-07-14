إبراهيم عيسى: استعادة مصر قوتها الإقليمية أزعج القوى الكبرى وحفزها ضدنا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم أدرك أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، وأصبح الآن معترف بدور مصر في القطر والإقليم، بداية من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء: "صعود قوة مصر الإقليمية حفزت بعض القوى العالمية ضدنا وأزعج القوى الكبرى".



وأضاف أن التعاون المصري الأمريكي عاد للعهد الذي كان عليه والتعاون الأسبق، لافتًا إلى أن هناك تواجد مصري قوي في المنطقة.



وتابع "علاقة مصر في الإقليم استنهاض لقوتنا وعودتنا على الخريطة الدولية القوية، كما أن هناك حضور كبير لمصر، القوى الدولية تريد تحجيم الدور المصري عبر التاريخ".



واستطرد عيسى "صورتنا المصرية تحسنت بشكل كبير مع الحكومات، إلا أن صورتنا بالنسبة للشعوب والمجتمعات سيئة وتعتبرنا بأننا دولة غير ديمقراطية".

