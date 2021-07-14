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"رضيعة داخل خزان المياه".. الأب قتلها وأجبر الأم على الاعتراف بالجريمة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد الجارحي، محامي الأم المتهمة بقتل طفلتها بالبحيرة، إن الأم اعترفت بجريمتها وقامت بتمثيلها، وأشارت إلى أن زوجها كان يضغط عليها.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة تليفونية على فضائية "تين"، اليوم الأربعاء، أن النيابة وجدت الطفلة في خزان المياه، وتبلغ من العمر 14 يومًا.

وأشار إلى أن الأم لديها ولد يبلغ من العمر 5 سنوات، والطفلة التي تم قتلها وتبلغ من العمر 14 يومًا.

وأوضح أن المتهمة اعترفت بأن زوجها هو الذي قام بقتل الطفلة، وأنه هددها بقتلها هي وابنها إذا لم تعترف على نفسها.

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قتل طفلة البحيرة الأم

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