سوزان نجم الدين تكشف ل"الفجر الفني"، تفاصيل شخصيتها فى "تماسيح النيل"









أعربت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "تماسيح النيل"، مع كوكبة من النجوم أبرزهم مصطفى خاطر، وحمدى الميرغني.







وقالت سوزان لـ"الفجر الفني"، أن فيلم "تماسيح النيل"، يقع فى إطار الكوميديا، ودورها يميل أكثر إلى الرومانسية مع وجود اللمحات الكوميدية، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.





ويشارك فى بطولة فيلم "تماسيح النيل" مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.