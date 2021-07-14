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طفلة فيلم "العارف": أحمد عز طيب أوي وكان بيضحكنى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، نادين نجدي
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تشارك الطفلة كنزي رماح، فى فيلم "العارف"، حيث تجسد دور ابنة أحمد عز خلال أحداث الفيلم.


وقالت كنزي ل"الفجر الفني"، إن كواليس العمل مع النجم أحمد عز جميلة جدا، معبرة عن ذلك قائلة"أحمد عز طيب أوي وكان بيهزر معايا وبيقولي نكت وأنا كنت فرحان بالشغل معاه".

يذكر أن فيلم "العارف" من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب

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