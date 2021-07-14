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موسيماني يحسم مصير الفيراري من المشاركة في نهائي إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

 

وقرر موسيماني عدم المجازفة بمحمد هاني في النهائي، واستمرار الدفع بأكرم توفيق في الجبهة اليمنى، في ظل تقديمه مستوى مميز.

 

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.

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