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وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أشاد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع المحليات والجهات المعنية وقوات الشرطة وتشديد الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة على مساحة 3 قراريط بنواحي قرية الخطيب تلات.

وإزالة أخرى بناحية قرية م دمو على مساحة قيراطين بحوض هويدي
إزالة ايضا بناحية قرية قحافه على مساحة قيراطين اسوار بالبلوك بحضور المهندس سيد احمد رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي والأستاذ عزت عبدالرحمن رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية دسيا والاستاذ احمد عبيد رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية تلات والمهندس هانى نصر القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس اسماعيل جميل مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية م الخطيب المهندس محمد عبدالتواب مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية تلات والاستاذه علا محمد يوسف رئيس الوحدة المحلية بناحية دمو والمهندس محمد عاشور مدير الجمعية الزراعية بناحية م دمو بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية م والأستاذ نبيل ثابت القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس رامي فرج القسم الهندسي بالوحدة المحلية بناحية م دمو، والاستاذ محمد حمدي صالح رئيس حى شرق والمهندس حسنى مأمون مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية قحافه

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ عدد واحد إزالة بناحية م الجمال بمساحة ٧سهم وذلك في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارةوالمهندس جمعة رشاد مدير جمعية م الجمال ورئيس القسم الهندسي بالوحدة.
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية
وكيل زراعة الفيوم يشيد بمجهود المديرية والمحليات في متابعة التعديات على الأراضي الزراعية

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