إعلان نتيجة إنتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد

أعلن منذ قليل عن انتهاء انتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد، حيث اعلنت اللجنة المشرفة عن فوز كلا من رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية، و احمد ابوالسعد رئس شركة ازيموت مصر لإدارة الاصول وشوكت المراغي العضو المنتدب لبرايم لتداول الاوراق المالية وداليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة بعضوية مجلس إدارة البورصة.



