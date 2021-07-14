Advertisements
إعلان نتيجة إنتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 10:58 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أعلن منذ قليل عن انتهاء انتخابات مجلس إدارة البورصة الجديد، حيث اعلنت اللجنة المشرفة عن فوز كلا من رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الاوراق المالية، و احمد ابوالسعد رئس شركة ازيموت مصر لإدارة الاصول وشوكت المراغي العضو المنتدب لبرايم لتداول الاوراق المالية وداليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة بعضوية مجلس إدارة البورصة.
وانتهت عملية فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية 2021 – 2025 قبل قليل، وجرت الانتخابات على 5 مقاعد 3 منها لفئتي السمسرة و الشركات العاملة في سوق المال، بجانب مقعد للشركات المقيدة في السوق الرئيسي و مقعد لشركات بورصة النيل. وشهدت عملية التصويت على انتخابات مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة اقبال كثيف من ممثلي الشركات العاملة بالسوق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements