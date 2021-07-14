Advertisements

مرصد مكافحة التبغ: مصر تستهلك أكثر من 80 مليار سيجارة سنويا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الدكتور عصام المغازي، مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إن مكافحة التدخين لها وسائل عديدة، من ضمنها الرفع المتكرر لأسعار السجائر، لأن ذلك يعقبها انخفاض من الاستهلاك.

وأضاف المغازي، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "تن"، اليوم الأربعاء، أن المصريين يستهلكون أكثر من 80 مليار سيجارة سنويًا، بجانب استهلاك المعسل والبايب، وهذا له مردود صحي واقتصادي خطير.

وأوضح أن القانون يحظر منع الإعلان المباشر وغير المباشر عن منتجات التبغ، وهذا نراه في السوشيال ميديا ومحطات البنزين والمولات التجارية.

وأشار مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إلى أن شركات التبغ تحقق مكاسب اقتصادية ولكنها وهمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة التدخين قانون التأمين الصحى الشامل اعلانات منتجات التبغ اعلانات السجائر

أخبار تهمك

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ 19 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 6 ساعات

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 6 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ ساعة و 7 دقيقة

يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عبر بين سبورتس.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مصير الفيراري من المشاركة في نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تواصل - السعودية | شرطة الرياض تضبط 700 كيلوجرام من التبغ ومنتجاته

كندا تبتكر طريقة جديدة للحد من انتشار التدخين!

مكافحة التبغ بالرياض تواصل جولاتها الرقابية

عاجل.. رسميا: تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط

الصحة العالمية تشيد بإجراءات مصر لمكافحة انتشار التبغ والتدخين

فاطمة العوا: شركات التبغ تعمل على إضعاف مجال مكافحة التبغ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 م

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

12:17 ص

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

10:58 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

10:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس