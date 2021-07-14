ليس نهاية المطاف.. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا يقل بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بارتداء الكمامة، وهذا كان له أثر كبير في انخفاض الحالات.



وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "تين"، اليوم الأربعاء، أن متحور دلتا هو الأكثر انتشارا، ويوجد في عدد كبير من الدول العربية.



وأوضح أنه لم يتم رصد متحور لاميدا حتى الآن في أي دولة عربية، لافتًا إلى أنه يتم عمل دراسات لمعرفة الأعراض والآثار الجانبية للمتحور الجديد.



وأشار إلى أن مصر لم تشهد متحورا مثيرا للقلق من كورونا، منوها بأن هناك 4 تحورات لفيروس كورونا مثيرة للقلق أخطرها متحور دلتا.



ولفت إلى أننا في نهاية الموجة الثالثة بالدولة المصرية، ولكن الانتهاء منها ليس نهاية المطاف، مشددا على أنه لا بد من الحصول على اللقاح بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية.