ألينا بانوفا: إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

كشفت ألينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، نجاح مصر في إدراج 3 مبادرات تنموية على منصات المنظمة الدولية، موضحة تفاصيل لقائها بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسفير سامح شكري وزير الخارجية.



وقالت "ألينا" في حوارها عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "لدينا شراكة إستراتيجية مع الحكومة المصرية ونعمل في العديد من المشروعات".



وأضافت "استمعنا إلى توقعات الحكومة المصرية في المبادرات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، كل جهود الأمم المتحدة تركز على تحسين الخدمات العامة والتعليم والرعاية الاجتماعية ودعم برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم الفئات الأكثر ضعفًا والعمل على قضية المهاجرين واللاجئين والعدالة الاجتماعية".



وتابعت "ندعم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وندعم الحكومة في هدفها في تبني فكرة مكافحة تغير المناخ، وتم إدراج مبادرة حياة كريمة بمنصات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر".



واستطردت "مبادرة حياة كريمة هامة ونود أن نشكر الدولة عليها لأنها ستؤثر في حياة 55 مليون مواطن وهم الأشخاص الأكثر ضعفا، ولذلك تقوم الأمم المتحدة بدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

