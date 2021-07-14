آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2022.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد سيحسم الصفقة في آخر إسبوعين من شهر أغسطس المقبل أي قرب نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال الإعلامي الإسباني خوسيه لويس سانشيز:" كيليان مبابي قرر اللعب لريال مدريد، لا سيرجيو راموس ولا أي أحد آخر يمكن أن يثنيه عن هذا القرار النهائي ".





واختتم سانشيز حديثه قائلا:" باريس سان جيرمان يعلم برغبة مبابي في الرحيل إلى ريال مدريد وأيضاً هم لا يريدون خسارته بشكل مجاني في الموسم المقبل لذلك سيسّمحون له بالرحيل في الصيف الحالي ".