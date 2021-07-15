Advertisements

بعد تقديم مستندات مهمة.. اليوم استكمال نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:48 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
مـروة هيـكل
Advertisements
تنظر اليوم الخميس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وكانت المحكمة قد قررت النأجيل لجلسة اليوم لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، ولإستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع اطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف اثناء جائحة الكورونا ودور نقابة الاطباء التحريضي في ذلك.

كان المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض صلاح بخيت قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة أن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية وأنها أحد غرف جماعات الإرهاب الاسلامي السياسي منذ السبعينات وكانت جُحرا لقيادات العصابات الاجرامية وقامت في الثمانينات والتسعينات بتمويل الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الشقي الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود.

وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي
وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان

جاء في أسانيد الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية الآف طبيب شاب بالإمتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.

وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد الكورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة نقابة الأطباء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. كيف أصبح عقار ميدان الساعة بعد السيطرة على الحريق الهائل

منذ أقل من ساعتين

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا أقل من 100 حالة لأول مرة منذ ذروة الموجة الثالثة

منذ حوالي 6 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

30 أبريل.. الحكم في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر "الفيزيتا"

9 يوليو.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

رفع جلسة نظر دعوي فرض الحراسة علي نقابة الأطباء: كرمت إرهابي

تأجيل دعوي فرض الحراسة علي نقابة الأطباء لـ 25 فبراير

25 مارس.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

29 أبريل.. دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:45 ص

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

11:30 م

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

03:57 ص

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس