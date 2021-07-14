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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مواجهة هامة مرتقبة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب القاري العاشر بتاريخ القلعة الحمراء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 17 يوليو 2021، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا حصريا عبر قناة "1 beIN SPORTS Premium" على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة كايزر تشيفز كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكريم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

وسط الملعب: أليو ديانج – عمرو السولية - حمدي فتحي

الهجوم:  محمد مجدي أفشة _ محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

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