"البترول": 1.2 مليون وحدة سكنية يصلهم الغاز سنويا (فيديو)

قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1450 قرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان ضمن مبادرة حياة كريمة.





وأوضح عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تؤدي إلى تحسين أوضاع المواطنين في الريف المصري، مؤكدا أن وزارة البترول تعمل علي قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى.





وأشار إلى أن وزارة البترول تنتظر انتهاء توصيل الصرف الصحي ببعض القرى قبل توصيل الغاز إليها، لافتَا إلى أن شركة أباتشي الأمريكية من الشركات الكبرى التى تعمل في مصر منذ 20 عاما مضيفا أن وزير البترول بحث مع الشركة الأمريكية تدريب العناصر المصرية على أحدث التكنولوجيا.





وأضاف أنه تم طرح مزايدات عالمية لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز خلال الفترة المقبلة بشرق المتوسط والبحر الأحمر، مؤكدا أن هناك شركات عالمية تشارك للمرة الأولى في أعمال التنقيب عن الغاز.





وتابع حمدي عبدالعزيز أنه تم توقيع اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في البحر الأحمر وأماكن كثيرة في الصحراء الغربية بأحدث الأساليب التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم طرح مزايدة في خليج السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز.





ونوه بأنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم سداد 6.3 مليار دولار مديونات لشركات الغاز.