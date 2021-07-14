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راشفورد يخضع لعملية جراحية.. طالع التفاصيل

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن ماركوس راشفورد مهاجم المنتخب الإنجليزي وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم سيغيب عن الملاعب نحو 12 أسبوعا، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وشارك راشفورد (23 عاماً) من مقاعد البدلاء في خمس مباريات للمنتخب الإنجليزي في كأس أوروبا "يورو 2020" التي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وسدد راشفورد كرة اصطدمت بالقائم ليهدر فرصة التسجيل خلال ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي 3 - 2 في النهائي على ملعب "ويمبلي"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وحظي راشفورد بدعم كبير في مواجهة الإساءات العنصرية التي واجهها عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم الأربعاء أن راشفورد سيخضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الكتف يعاني منها منذ فترة.

وأوضحت الوكالة أن راشفورد كان يرغب في إجراء الجراحة عقب انتهاء البطولة الأوروبية، لكنها ستجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري حينما يتوفر الجراح المطلوب.

ويمكن لراشفورد العودة إلى التدريبات من جديد خلال خمسة أسابيع من إجراء العملية الجراحية، لكنه سيعود إلى المشاركة خلال 12 أسبوعا، وذلك في أكتوبر المقبل.

ويستهل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي غونار سولشاير، مشوره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليدز يونايتد يوم 14 أغسطس، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي خمس مباريات في تصفيات كأس العالم 2022، خلال الفترة التي يغيب فيها راشفورد.

وكان راشفورد، الصاعد من أكاديمية مانشستر يونايتد، قد كشف الشهر الماضي أن مشكلة الكتف كانت من بين مشكلات جسدية شعر بأنها أثرت على مستواه خلال النصف الثاني من موسم 2020 - 2021.

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