عبر بين سبورتس.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا









يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





ومن المقرر أن تقام المباراة التي ستجمع بين الأهلي وكايزر تشفيز، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشفيز في نهائي دوري أبطال إفريقيا





وتبث مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium، الناقل الحصري للبطولة.



