Advertisements

عبر بين سبورتس.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يترقب عشاق وجماهير النادي الأهلي، المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي ستجمع بين الأهلي وكايزر تشفيز، يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشفيز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وتبث مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium، الناقل الحصري للبطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني مواجهة كايزر تشيفز مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بين سبورتس الاهلي

أخبار تهمك

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يحسم مصير كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يحسم خامس صفقاته الصيفية الكبرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يحسم مصير الفيراري من المشاركة في نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يوم

عبر بين سبورتس.. القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

أحمد فؤاد يقدم الاستديو التحليلي لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي وكايزر تشيفز بقناة bein 1بريمير وbein 4

ميدو: أتوقع وصول مباراة الأهلي وكايزر تشفيز لركلات الترجيح

ميدو: أتوقع وصول مباراة الأهلي وكايزر تشفيز لركلات الترجيح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

آخر تطورات انضمام مبابي إلى ريال مدريد

الكهرباء: بدء تصنيع أول أجزاء محطة الضبعة النووية الشهر المقبل

11:01 م

توضيح عاجل من شعبة الدخان بشأن أسعار السجائر الجديدة

10:09 م

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

07:55 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس