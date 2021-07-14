الخارجية الأمريكية تؤكد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده ما زالت تعتقد أن ‏الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي، إلى جانب إمكانية ‏التحقق منها.‏

وأشار برايس، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت سابقاً إجراءات ‏ضد إيران بفرض عقوبات على بعض انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة التي ارتكبتها إيران، مبيناً ‏أن إدارة الرئيس جوزيف بايدن قد فرضت عقوبات إضافية على إيران بسبب حقوق الإنسان. ‏

وقال: فرضنا مؤخرًا عقوبات على شبكة من النشطاء الذين كانوا يمولون الحوثيين في اليمن، وما ‏زلنا نواصل متابعتنا من خلال العقوبات وغيرها من الأدوات على وكلاء إيران من الجماعات ‏المسلحة في المنطقة.‏

ولفت برايس، النظر إلى أن الولايات المتحدة انخرطت في ست جولات من مفاوضات الاتفاق ‏النووي في محاولة للعودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة (‏JCPA‏) مع إيران لمنع إيران بشكل ‏دائم ويمكن التحقق منه من الحصول على سلاح نووي.‏