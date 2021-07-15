رئيس "الشرقية للدخان" يكشف عن سبب زيادة أسعار السجائر

قال هاني أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر يتم توجيهها لصالح منظومة التأمين الصحي ولضريبة القيمة المضافة، حيث تزيد أسعارها كل 3 سنوات.





أضاف "أمان" خلال مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" مع الدكتور معتز عبدالفتاح عبر قناة "الشمس"، أن الزيادة الحالية تبلغ جنيها، موزعة 25 قرشًا للشركة، و25 قرشًا للتأمين الصحي، و50 قرشًا ضريبة قيمة مضافة.



