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إبراهيم عيسى: السيسي يبحث عن حل لقضية السد الإثيوبي

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:21 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
شيماء حسن
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرار الحرب في قضية السد الإثيوبي سيجعله يعيش شعبية مذهلة مطلقة كاملة، ولكن الرئيس يبحث عن حل وليس زعامة، منوهًا بأن العقبات من الحل العسكري أهون من عطش مصر وأن يجف النيل.

وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس" الأربعاء، أن الشعب المصري مستعد لتحمل المسؤولية ولاسيما وأن الحقيقة الثابتة أن السد الإثيوبي تهديد وجودي لمصر، مستطردًا: "نصارع من أجل الوجود".

وأوضح أن قرار الحرب ليس من مسؤولية الشعب في قراره وتوقيته أو الطريقة، مشيرًا إلى أن التشاورات في مجلس الأمن بخصوص أزمة السد مستمرة، إلا أن ما أهم طرحه هو إعادة المفاوضات إلى مظلة الاتحاد الإفريقي، ولكن مصر لن تقبل أي يتم الانتقاص من حصتها من مياه النيل.

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مصر السيسي السد الإثيوبي إبراهيم عيسى

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