الأزهري: بيان مفتي إثيوبيا مشحون وحافل بالمغالطات الدينية

رد الشيخ أسامة الأزهري، على التصريحات الأخيرة لمفتي إثيوبيا عمر إدريس والذي طاول فيه على الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكدًا أن مصر والسودان يخوضان معركة السد الإثيوبي على جبهات متعددة.





وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن ما تقوم به إثيوبيا هو عدوان صارخ لا يتوقف عند الإجراء الظالم ببناء السد ولكن بشن العدوان على مصر على المستوى الإجرائي والدبلوماسي وهي لقطات شهدها العالم في مجلس الأمن.





وأشار إلى أن البيان الصادر من مفتي إثيوبيا مشحون وحافل بمغالطات دينية مذهلة، موضحًا أنه قام بالتلاعب بالدين وتوظيفه في السياسة واختياره للغة العربية لإصدار البيان دليل أنه لا يخاطب الداخل ولكنه يوصل رسالة لاستقطاب اكبر قدر من الرأي العام العربي من خلال بعض المغالطات الدينية.



