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الأزهري: بيان مفتي إثيوبيا مشحون وحافل بالمغالطات الدينية

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رد الشيخ أسامة الأزهري، على التصريحات الأخيرة لمفتي إثيوبيا عمر إدريس والذي طاول فيه على الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكدًا أن مصر والسودان يخوضان معركة السد الإثيوبي على جبهات متعددة.

وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن ما تقوم به إثيوبيا هو عدوان صارخ لا يتوقف عند الإجراء الظالم ببناء السد ولكن بشن العدوان على مصر على المستوى الإجرائي والدبلوماسي وهي لقطات شهدها العالم في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن البيان الصادر من مفتي إثيوبيا مشحون وحافل بمغالطات دينية مذهلة، موضحًا أنه قام بالتلاعب بالدين وتوظيفه في السياسة واختياره للغة العربية لإصدار البيان دليل أنه لا يخاطب الداخل ولكنه يوصل رسالة لاستقطاب اكبر قدر من الرأي العام العربي من خلال بعض المغالطات الدينية.

وتابع "عمر إدريس لا يصدر خطاب للداخل الإثيوبي، ولكنه يوجه خطاب إلى المصريين والسودانيين في محاولة للتأثير على الوعي العام ومن هنا وجب التصدي، خاصة أن هذا المحتوى صارخ وحافل بالمغالطات الدينية ويذكرني بطريقة الإخوان في إيجاد سند شرعي لمغالطة سياسية وتلاعب سافر ربما يكون مدفوعًا لحماية المسلمين في إثيوبيا وهنا قد نلتمس به بعض العذر".

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