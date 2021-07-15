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اليوم.. "محلية النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة بحضور محافظ السويس

الخميس 15/يوليو/2021 - 06:10 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب بشأن الخدمات المختلفة في دوائرهم، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وجاءت هذه الطلبات كالتالي:

طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس) بشأن التالي:

الأول: معاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني، ويُعد من أكبر الأحياء بالمحافظة.

الثاني: عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة، في اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس) بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.

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