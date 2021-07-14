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الزمالك يحدد توقيت شكوى فرجاني ساسي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
على خلاف
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استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، على شكوى النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي حال توقعيه لأحد الأندية خلال الفترة الحالية، حتى يتسنى لهم تقديم الشكوى بشكل رسمى ضد اللاعب وناديه الجديد.

 

شكوى الزمالك ضد فرجاني ساسي

 

كشف مصدر بنادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء جهزوا  جميع الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى ضد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بداعى انقطاعه عن التدريبات الجماعية منذ مايو الماضي.

 

وأوضح المصدر أن لجنة الزمالك ترغب في أن تكون الشكوى المقدمة ضد اللاعب التونسي مرفق بها توقيع ساسي لأحد الأندية الأخرى حتى يتم معاقبة الطرفين.

 

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك اتخذوا خطوات جادة لحفظ حقوق القلعة البيضاء ضد فرجاني ساسي، من خلال ملف كامل عن العقوبات التي تم توقيعها على اللاعب مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات.

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