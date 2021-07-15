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الكشف عن خطة تشيلسي لضم هالاند

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن تشيلسي الإنجليزي مصمم على التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن تقارير صحفية نوهت خلال الأيام الماضية أن تشيلسي لديه رغبة في التعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي الحالي قبل أن يرد مسئولو بروسيا دورتموند على تلك الأنباء بأن النحم النرويجي مستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن تشيلسي علم أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن هالاند في الصيف الحالي بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن الروسي رومان أبراموفيتش مالك البلوز وفر بالفعل المبلغ المطلوب للتعاقد مع هالاند وجلبه إلى ستامفورد بريدج.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن أبراموفيتش مستعد بالفعل لتمويل الصفقة التي تمثل حلمًا للمدير الفني لتشيلسي الألماني توماس توخيل. 

وأوضحت  الصحيفة الألمانية أن تشيلسي سيتحتاج إلى بيع الثلاثي  كالوم هدسون أودوي وتامي أبراهام الإنجليزيين والمغربي حكيم زياش من أجل إتمام تلك الصفقة .

ولفتت الصحيفة الألمانية أن بيع هذا الثلاثي سيضمن لتشيلسي الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني على الأقل وهو أكثر من نصف قيمة صفقة هالاند.

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