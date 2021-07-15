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كارتيرون يُقرر الإطاحة بثلاثي الزمالك

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الإطاحة بثلاثي الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب المدير الفني، ناديه برحيل كل من مروان حمدي وحميد أحداد وحمزة المثلوثي، بسبب عدم الاعتماد عليهم، وعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية.

جاء طلب الفرنسي، خاصةً أن الثلاثي لم يثبتوا جدارتهم في أحقية ارتداء قميص الزمالك، وابتعادهم عن الحسابات الفنية بصورة كبيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي يحتل صدارته.

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