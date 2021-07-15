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تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، سبب زيادة انتشار فيروس كورونا في تونس، قائلًا: "فيروس كورونا يعلمنا دروسًا كثيرة، وما حدث في تونس ضمن هذه الدروس"، موضحًا أن هناك ضعفًا في انتشار اللقاحات وتراخِ في الإجراءات الاحترازية في تونس مع ظهور اللقاحات الجديدة ما أدى إلى انتشار المرض.

وأكد "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن لقاحات فيروس كورونا أثبتت نجاحها، وأن اللقاحات تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة الفيروس، وتجارب الدول تثبت ذلك.

ونوه استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، بأن التحورات الجديدة لفيروس كورونا أكثر شراسة.

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