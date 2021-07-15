أسامة الأزهري: مفتي إثيوبيا يحاول تشبيه النجاشي بآبي أحمد

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن مفتي إثيوبيا عمر إدريس يعمل على صياغة تصور من خلال بيانه الأخير لإظهار مصر على انها معتدية وظالمة وتريد الإنفراد بمياه النيل بمفردها وهذا على غير الحقيقة.





وأضاف "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه يحاول صياغة حجج دينية مغلوطة بمحاولة تشبيه الملك النجاشي الذي يحترمه المسلمين ويعدوه من الصحابة الكرام برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.





وتابع: "شتان بين الملك النجاشي العادل وبين رئيس وزراء اثيوبيا، شتان بين الملك العادل الذي كان لا يظلم على يده أحد وبين آبي أحمد الذي يظلم على يده 150 مليون مواطن في مصر والسودان، كما أنه يحاول إظهار مصر بأنها لا تريد التنمية لإثيوبيا".





واستطرد: "مفتي إثيوبيا حاول الإشارة إلى حديث النبي عندما قال "اسقي يا زبير ثم أوصل الماء إلى جارك" للإشارة إلى أنه من حق إثيوبيا الانتفاع بالمياه أولًا ثم بعدها السودان ومن بعدهما مصر، وهذا يخالف كل المبادئ الدينية في الحديث نفسه الذي يؤكد على ضرورة أن يراعي من يسقي وجود جار له".



