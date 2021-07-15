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إبراهيم عيسى: إثيوبيا دولة حرب وتقتل شعبها أمام العالم (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:31 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
شيماء حسن
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إثيوبيا تقتل شعبها بشكل رسمي أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هناك حروب أهلية وانشقاقات وحرب ضد قبائل، وانقسام وانتهاك حقوق الإنسان، كما أن هناك دعوات لسحب نوبل من أبي أحمد رئيس الوزراء ومحاكمته دوليًا.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا تعيش بلا أي ديمقراطية، ولا يجب أن تقارن مع مصر، مشددًا على ضرورة أن نطلق على السد اسم السد الإثيوبي وليس سد النهضة، إذ أنه سد يضرب بالإنسانية ويغتصب وليس سد للنهضة.

وأوضح أن إثيوبيا خلال السنوات الطويلة من المفاوضات استهدفت المسئولين لعرض وجه نظرها، ونجحت في تسويق القضية وأطلقت كل القوى المدنية للحديث والتسويق عن حق إثيوبيا في السد، منوهًا إلى أنه يجب أن تحرص مصر على مخاطبة الرأي العام الدولي والمجتمعات الدولية والتوجه نحو مخاطبة المجتمعات الإفريقية للوصول للعالم أجمع.

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي إبراهيم عيسى

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