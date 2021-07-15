إبراهيم عيسى: إثيوبيا دولة حرب وتقتل شعبها أمام العالم (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن إثيوبيا تقتل شعبها بشكل رسمي أمام العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هناك حروب أهلية وانشقاقات وحرب ضد قبائل، وانقسام وانتهاك حقوق الإنسان، كما أن هناك دعوات لسحب نوبل من أبي أحمد رئيس الوزراء ومحاكمته دوليًا.





وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا تعيش بلا أي ديمقراطية، ولا يجب أن تقارن مع مصر، مشددًا على ضرورة أن نطلق على السد اسم السد الإثيوبي وليس سد النهضة، إذ أنه سد يضرب بالإنسانية ويغتصب وليس سد للنهضة.



